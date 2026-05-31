Transportistas en Nueva Esparta piden subsidios para estudiantes y adultos mayores

CARACAS.- Choferes de transporte colectivo en el estado Nueva Esparta solicitan la aprobación de subsidios directos para estudiantes y adultos mayores

Frank Acosta presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Nueva Esparta, indicó que la iniciativa busca establecer un mecanismo directo que compense a los profesionales del volante y que garantice al mismo tiempo el derecho a la movilidad a los sectores más vulnerables frente a la actual situación económica.

«Ellos están estudiando la posibilidad de que, a través de medios electrónicos, darle un subsidio directo tanto a los estudiantes y tercera edad, mientras eso se concreta, seguimos nosotros subsidiando al estudiante y a la tercera edad» aseveró.

Acosta agregó que para mantener las unidades operativas y cubrir los costos de combustible, cauchos y repuestos, es necesario que se ejecuten los reembolsos del Ministerio del Transporte sin retrasos.

Unión Radio