En Aragua pensionados y jubilados reiteran solicitud de mejoras salariales

CARACAS.- En el estado Aragua, jubilados y pensionados elaboraron un cronograma de actividades para exigir mejoras salariales.

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación de Jubilados de Aragua, destacó que deben ser tratados como los profesionales que fueron.

Aguilar mencionó que acordaron varios puntos clave en las mesas de trabajo.

«La petición que se le cancele a los pensionados y jubilados, el cesta ticket, que el bono de responsabilidad sea extendido a todos los trabajadores tanto activos como jubilados y que la Asociación de Jubilados sea convertida en un centro clínico de atencion al adulto mayor» dijo.

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