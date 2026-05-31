Plataforma Unitaria Democrática marchó en Zulia para exigir condiciones electorales

MARACAIBO.- Factores de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se movilizaron en Maracaibo bajo la consigna «El Zulia alza su voz», con el fin de solicitar garantías institucionales y el establecimiento de condiciones electorales.

La movilización partió desde el casco central de la capital zuliana hasta el sector Veritas. La dirigencia opositora instó a la ciudadanía a confiar en la ruta del Tratado de Panamá.

Así lo expresaron, Lester Toledo y Freddy Superlano, dirigentes de Voluntad Popular.

“Hay muchos intentos fallidos, bueno, ahora habrá una negociación seria con el Gobierno de Estados Unidos. Es una oportunidad para decir lo que estamos haciendo”, señaló Toledo.

“Terminar de decir nosotros con palabras más llanas lo que significa el Manifiesto de Panamá. Estamos dispuestos, hay un proceso de negociación, pero con garantías”, agregó Superlano.

Asimismo, el dirigente Juan Pablo Guanipa enfatizó que más allá de hablar de fechas, el foco principal está en construir verdaderas condiciones electorales.

“Condiciones quiere decir un nuevo CNE, revisión del registro electoral, tarjetas de los partidos políticos, libertades políticas. Todo eso hay que lograrlo. Yo no puedo dar fecha, lo que sí puedo decir es que estamos trabajando”, afirmó Guanipa.

SPLL/Unión Radio