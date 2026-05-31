domingo, mayo 31, 2026
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MP investigará sucesos en centro de entretenimiento LGBTI en Lara

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Ministerio Público/ Foto cortesía
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CARACAS.- El Ministerio Público inició una investigación para esclarecer el caso de denuncias de allanamiento ilegal, actos de extorsión y la aprehensión de 33 hombres en un local de entretenimiento LGBTI en el estado Lara.

En el comunicado se añade que se designó a la Fiscalía 21 en conjunto con la 98 con «competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género».

Asimismo, detalló que la Policía Nacional Bolivariana puso a disposición a cinco oficiales, quienes serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control.

Este domingo, el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos denunciaron el hecho y señalaron que los agentes policiales, vestidos de civil, «acusaron a las personas de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’, según relatan las víctimas».

Unión Radio/EFE

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