Embajador de Colombia en Venezuela asegura que cifras de votos en el exterior requieren aval de la Registraduría

CARACAS.- El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, calificó como «un hito democrático» el regreso de las urnas presidenciales colombianas a territorio venezolano.

El diplomático ofreció declaraciones en el consulado en Caracas con motivo de las elecciones presidenciales de Colombia en el exterior, las cuales iniciaron de forma adelantada la última semana de mayo de 2026.

Detalló que cualquier cifra sobre los votos en el exterior solo podrán ser divulgados tras autorización de la Registraduría. “No ha habido ningún tropiezo, ha habido algunas dificultades nada graves en el tema logístico”.

Mas de 180 mil colombianos podrán ejercer si derecho al voto en el país en mas de 24 centros a nivel nacional y unos 6 mil en Caracas.

SPLL/Unión Radio