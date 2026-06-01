ONU pide más cooperación internacional y multilateralismo frente a crimen organizado

VIENA.- La nueva directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Monica Juma, advirtió este lunes de que el crimen organizado transnacional utiliza métodos cada vez más sofisticados y subrayó la necesidad de reforzar el multilateralismo y la cooperación internacional para hacerle frente.



En su primer discurso tras asumir el cargo, pronunciado ante la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal (CPDJP) que se celebra en Viena, la exministra de Exteriores de Kenia alertó de que las redes criminales han cambiado al ritmo de la globalización y las nuevas tecnologías.



«El crimen organizado solía ser más localizado, fragmentado y lento. Hoy cruza las fronteras sin obstáculos, de forma instantánea y anónima», señaló.



Los grupos criminales, según Juma, aprovechan la tecnología para expandir sus operaciones, utilizando para ello canales cifrados y la web oscura para el tráfico de drogas, armas y otras materias ilegales, así como para cometer fraudes en internet y explotar a víctimas de trata.



La directora de la ONUDD destacó además que las distintas actividades criminales están cada vez más vinculadas, con el objetivo de las organizaciones criminales de ganar más dinero.



«Las mismas redes que trafican con drogas también introducen migrantes de forma ilegal, mueven armas de fuego de contrabando, explotan recursos naturales, blanquean capitales y, cada vez más, se entrecruzan con la ciberdelincuencia y el terrorismo», afirmó.



Ante este escenario, defendió la cooperación internacional y el multilateralismo como herramientas indispensables para combatir amenazas que ningún país puede afrontar por sí solo.



Juma reivindicó asimismo el papel de la CPDJP como principal foro global para coordinar respuestas frente a estas amenazas.



La responsable de la ONUDD sostuvo que fortalecer la justicia y la seguridad internacional pasa por una acción conjunta de gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y fuerzas de seguridad y advirtió que «los fundamentos del multilateralismo están siendo puestos a prueba como nunca antes».



La directora recordó algunos de los resultados obtenidos gracias a la colaboración internacional impulsada por la ONUDD, como el apoyo a una red de 200 unidades de fronteras en 94 países o las investigaciones que permitieron decomisar más de 20 millones de dólares en activos digitales vinculados a actividades criminales.



Esas unidades policiales de frontera apoyadas por esta agencia de la ONU incautaron el año pasado 160 toneladas de cocaína, 115 toneladas de drogas sintéticas y más de 100 toneladas de armas y explosivos, según relató Juma.



La ONUDD es una agencia encargada de ayudar a los Estados a combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, la corrupción y el terrorismo, entre otros delitos.

EFE

