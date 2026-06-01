Netanyahu ordena ataques en los alrededores de Beirut

JERUSALÉN.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este lunes a las tropas del país atacar objetivos en el distrito de Dahye, en los alrededores de Beirut, con el argumento de que el grupo chií libanés Hizbulá ha violado el actual alto el fuego.



«El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacar objetivos terroristas en el barrio de Dahye, en Beirut», indica un comunicado conjunto de ambos líderes, en referencia a los suburbios al sur de la capital libanesa, que se consideran un feudo de Hizbulá.



Durante semanas, Estados Unidos había instado a Israel a no atacar Beirut como parte de las actuales conversaciones para un alto el fuego efectivo, destinadas a frenar los ataques de Hizbulá contra el norte y las tropas israelíes apostadas en territorio libanés, y también los bombardeos israelíes contra ciudades sureñas.



Las negociaciones con el Líbano están a su vez ligadas al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, al abogar la República Islámica por el cese de las hostilidades en el frente libanés como una de las condiciones para las propias conversaciones con Washington.



Más de 3.400 personas han muerto en el Líbano por los ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó a atacar el país vecino como represalia por los lanzamientos de proyectiles a su territorio, en el marco de la guerra con Irán.



En Israel, los ataques de Hizbulá en el momento más intenso de la guerra se cobraron la vida de dos civiles. Además, 26 soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano o la frontera en el marco de la invasión del país vecino.

EFE

