Más de 800 pescadores de Güiria cumplen 3 semanas sin laborar por derrame de crudo

GÜIRIA.- Más de 800 pescadores artesanales de la población de Güiria, municipio Valdez del eje de Paria del estado Sucre, cumplen tres semanas consecutivas sin poder salir a realizar sus labores en el mar tras confirmarse la presencia de crudo en las aguas de la zona.

Según autoridades venezolanas, los restos de petróleo son provenientes de la isla de Trinidad y Tobago y mantienen afectaciones en Playa Pescador, Playa Guayabita y Muelles 1, 4 y 5.

La paralización de la pesca en el municipio afecta la actividad económica de la zona y la productividad nacional, así lo expresa, José Blanco, pescador. “Económicamente lo que implica una disminución o la falta de ir al mercado nacional, un promedio de 10.000 a 12.000 kilos de pescado diario”.

Para los pescadores, las afectaciones no son solo económicas, también significan el deterioro de sus embarcaciones y la pérdida de sus implementos, por lo que solicitan ayuda de las autoridades gubernamentales, destaca el también pescador, Juan Fernández.

“Un repuesto para un motor, eso bueno, está bastante caro, las redes, se hace difícil la pintura para el bote. Muchas veces el petróleo no solamente daña las redes, sino la embarcación también completamente por abajo cuando va navegando y entonces todo eso afecta. Es algo que afecta verdaderamente a la población completa».

John Martínez, pescador, lanzó “un llamado al gobierno para que puedan indemnizar al pescador real como tal, porque desde que hubo la afectación nos mandaron a pararnos, pero nosotros vivimos de la pesca, sustentamos a nuestras familias con la pesca”.

“Si no pescamos, no podemos sustentar a nuestras familias”, reclacó.

Autoridades regionales mantienen el despliegue de personal técnico y especializado en áreas marinas a fin de minimizar el impacto ecológico y ambiental.

SPLL/Unión Radio