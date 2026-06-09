Experto estima que rehabilitación del sistema hídrico requiere una inversión de $3 mil millones

CARACAS.- El experto en servicios públicos y exvicepresidente de operaciones de Hidrocapital, José Norberto Bausson, estima que la rehabilitación del sistema hídrico nacional requiere aproximadamente de unos tres mil millones de dólares, pero enfatizó que su recuperación «va a depender mucho en cómo se maneje ese dinero».

«En el caso de todas esas inversiones, que nosotros estimamos que los tres primeros años son muy movidos, unas inversiones de alrededor de mil millones de dólares, requieren de una estructura, una organización que sea capaz de manejar ese dinero lo mejor posible bajo términos de competencia, de transparencia donde participen los mejores y donde se rinda cuenta al pueblo, a las organizaciones, al Estado», dijo.

Sostuvo que el plan de reestructuración del sector debe priorizarse la rehabilitación de las plantas de tratamiento para garantizar la calidad del líquido que consumen las familias venezolanas.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, explicó que el déficit con el suministro de agua que se observa en algunas zonas del país también obedece a que «tenemos menos de la mitad del líquido disponible que teníamos hace 25 años«.

«El problema fundamental es que tenemos un gran parque que tuvo una gran capacidad instalada, una gran capacidad de diseño, alrededor de 150 mil litros por segundos para todo el país y hoy en día se han convertido en algo así como 50 mil litros por segundos, por supuesto que eso al final es el problema grande que tenemos», dijo.

El experto comentó que también se necesita entrenar talento humano para que puedan atender los sistemas hídricos. «Además, ahora tenemos un problema adicional que hay una centralización de las empresas hídricas, ya no existen las empresas regionales», acotó.

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En cuanto al costo del servicio, Bausson remarcó la importancia del esquema de tarifas diferenciadas porque permite que cada segmento de la sociedad «aporte en la medida de sus capacidad» para la operación y el mantenimiento del sistema. «Es una de las cosas que rápidamente tenemos que modificar porque la centralización es un problema en los servicios públicos que impide que las regiones tengan capacidad para hacer cosas y eso lamentablemente no nos lleva a ningún lado», agregó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio