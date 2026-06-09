Productores advierten que Ley del Cacao no garantiza financiamiento

CARACAS.- La Asamblea Nacional -AN- debate en su sesión ordinaria de este martes la segunda discusión del Proyecto de Ley para el Fomento y Promoción del Cacao.

Vicente Petit, director de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela -Asoprocave-, considera que la nueva ley es un “saludo a la bandera”.

“Ahorita se están formando y se está invirtiendo mucho en el sucedáneo del cacao, eso va a traer como consecuencia que la producción de cacao original, la producción de cacao con aromas, con sabores, todo eso va a desaparecer”, lamentó.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio, subrayó que “nosotros lo que queremos es proteger exactamente a esos productores”.

“Tenemos que defender a la producción, tenemos que tener una formación hacia esos productores y hacia los extensionistas para que puedan llevar una nueva tecnología a nuestros productores de cacao y necesitamos un financiamiento para pequeños productores que, en su mayoría somos de agricultura familiar, de una agricultura que no pasa de más de 5 hectáreas y con una producción de 250 kilos por hectárea”, explicó.

Detalló que el programa debe integrar producción, productores, financiamiento y formación para “tener una hermosa calidad de cacao y en la ley no se establece un financiamiento claro de qué es lo que puede proteger al productor”.

Destaca que hay fallas en las oportunidades de financiamiento “porque los agricultores nuestros trabajan con las uñas, no tienen con qué comprarse un par de botas, no tienen cómo comprar una herramienta con todo el problema inflacionario y eso igualmente hace caer la calidad de vida del productor y, por supuesto, no tenemos los rendimientos apropiados como sucede en otros países”.

Señala que “los exportadores son los que ganan en su mayoría y tienen un mejor beneficio en lo que es la exportación y en lo que es la venta de cacao hacia el exterior”.

A su juicio, habría que establecerles un impuesto y “ese impuesto que sea manejado no por el Estado, por un consejo consultivo, un consejo cacaotero, que pueda financiar justamente con un presupuesto nacional del Estado y con un presupuesto de las empresas privadas se pudiera manejar la extensión y la tecnología que necesitamos para la producción de cacao”.

Concluyó recordando que “es una ley que está en la AN desde hace más de seis años. Yo la introduje cuando la AN estuvo en manos de la oposición y de ahí hay asociaciones que han introducido nuevos proyectos y ahorita en este año y hace dos o tres semanas, el mismo presidente de la AN, Jorge Rodríguez, dijo que iba a aprobar en menos de dos semanas”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio