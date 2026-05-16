Diócesis de San Carlos en Cojedes celebró su aniversario 54 de peregrinación

CARACAS.- La Diócesis de San Carlos en Cojedes celebró su 54 Aniversario de fundación y el Pentecostés Diocesano 2026 en compañía de más de 6.000 fieles presentes.

El obispo de la diócesis, Alexander Rivera Vielma, agradeció el trabajo hecho por los anteriores obispos, ya que «hicieron camino y sembraron la cosecha que hoy estamos recogiendo».

Foto: Gregorio Villalonga

En el evento participaron más de 200 niños, jóvenes y adultos, además de contar con adoración, predicción, un momento vocacional y la santa eucaristia.

«Hay que seguir adelante, apostando por seguir evangelizando por esta juventud que también tienen el deseo de servir a la iglesia», resaltó Rivera.

Asimismo seguirán practicando en la aplicación del plan pastoral para continuar afianzando como diócesis.

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