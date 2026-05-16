Cuatro menores de edad fallecieron por inmersión en Monagas

CARACAS.- En el estado Monagas fallecieron este sábado cuatro menores de edad por inmersión en una laguna artificial.

Se conoció que tres de ellos eran hermanos y tenían 8, 11 y 12 años de edad y estaban de visita provenientes de Anaco, Anzoátegui. Mientras que el otro joven también tenía 11 años y residía en una parroquia de Maturín, zona donde sucedió el hecho.

Según vecinos los niños estaban en el lugar conociendo la laguna y una de las pequeñas cayó al agua y los otros tres acudieron a su rescate, sin embargo, no pudieron salir ninguno.

Los cuerpos de los cuatro jóvenes fueron llevados al Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar para los análisis forenses a fin de esclarecer la causa de muerte.

Unión Radio