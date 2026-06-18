Dinorah Figuera retorna a Venezuela y anuncia reuniones con el encargado de negocios de EEUU y Jorge Rodríguez

CARACAS.- La dirigente política de oposición, Dinorah Figuera, retornó este jueves a Venezuela procedente de Madrid -donde se encontraba exiliada- para sostener reuniones con el representante de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y luego con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

«Ahora voy con una reunión con el responsable de la embajada John Barrett y posteriormente me reuniré con Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional 2026», dijo en declaración a los medios en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Añadió que viene a hacer un trabajo para «todas las candidaturas» y pidió apartar lo político de lo «institucional».

«En este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias, pero a tener congruencia y tener coincidencia en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble, tener libertad de expresión», agregó.

La exparlamentaria insistió en que está «atiendo una invitación muy seria, muy responsable» por el bien del país.

Unión Radio