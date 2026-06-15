Denuncian que la crisis eléctrica se agudiza en el Zulia

CARACAS.- La situación con el suministro de electricidad en el Zulia sigue crítica, mientras que el sector ganadero espera soluciones tras haber sido desconectado por la empresa PetroBoscán.

Ante la emergencia del sector productivo, el ejecutivo regional indicó que está realizando maniobras de contingencia.

El gobernador de Zulia, Luis Caldera, indicó que el plan busca a los productores agropecuarios al Sistema Interconectado Nacional luego que PetroBoscán los dejara a oscuras.

«Fueron atendidos a través de la gerencia de Pdvsa-Occidente, la gerencia de Fegalago y la Gobernación del Zulia y se confirmó que ya hay 15 productores que están conectados al Sistema Eléctrico Nacional y algunos que han planteado un proyecto de ampliación de redes«, indicó.

Sin embargo pese a los anuncios oficiales las plantas termoeléctricas de la región siguen sin aportar los megavatios necesarios para aliviar la demanda.

Unión Radio