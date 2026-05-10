Denuncian precarias condiciones en equipos de hemodiálisis en Lara

CARACAS.- Pacientes renales del estado Lara denuncian que las fallas constantes en las máquinas de hemodiálisis han deteriorado drásticamente su calidad de vida durante los últimos años.

Desde la Asociación de Pacientes Renales alertan sobre la realidad de la crisis y según datos de esta organización más de 9.000 personas con esta condición se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad ante el déficit de equipos operativos.

Héctor Colmenares, representante del colectivo, reitera lo que viven los pacientes.

«El riñón artificial está sumamente grave, todos los días tienen que cambiar paciente de una máquina para otra, retardar la diálisis, para poder reparar para que solamente dé dos horas de diálisis, porque en el transcurso de tres horas se terminan de dañar» apuntó.

Unión Radio