Delcy Rodríguez y Erdogan revisaron agenda bilateral en Estambul

ESTAMBUL.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes con el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, en Estambul, a donde llegó anoche procedente de India, para tratar cuestiones bilaterales y regionales.

La reunión tuvo lugar en el palacete de Dolmabahçe a orillas del Bósforo, donde Erdogan suele recibir jefes de Gobierno extranjeros para visitas de trabajo, con menos ceremonial que el habitual en el palacio presidencial de Ankara.

La reunión tuvo como propósito fundamental afianzar los canales de comunicación directa entre ambas naciones y revisar el mapa de cooperación estrátegica que se ha venido desarrollando de manera formal durante los últimos años, indicó Prensa presidencial de Venezuela.

Durante el intercambio, ambos líderes evaluaron el avance de los acuerdos bilaterales vigentes en sectores proritarios como comercio, inversión, energía, minería, vivienda, infraestructura y salud. Asimismo, se destacó la conectividad aérea y logística como uno de los motores principales para dinamizar tanto el flujo comercial como el intercambio turístico bilateral.

Delcy Rodríguez fue recibida anoche a su llegada a Estambul por el ministro de Energía turco, Alparslan Bayraktar, como confirmó este en su cuenta de X, difundiendo imágenes de la llegada.

Junto a Rodríguez viajan el canciller venezolano, Yván Gil; y los ministros de Turismo, Daniela Cabello; Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; Transporte, Jacqueline Farías; Comercio Exterior, Johann Álvarez, y Comunicación, Miguel Pérez Pirela.

EFE/Unión Radio