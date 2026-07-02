Rescataron a Hernán Gil, atrapado en una caseta de seguridad desde los terremotos

CARACAS.- Este jueves rescatistas lograron extraer a salvo al señor Hernán Gil quien había quedado atrapado en la caseta de vigilancia del centro comercial Galerías Playa Grande.

Más de 100 personas de diferentes nacionalidades ejecutaron la labores de rescate.

«Me resulta muy agradable tener que decir que ya la condición de Hernán no es atrapado. Los rescatistas lograron sacarlo de la caseta de seguridad en la que pasó más de una semana atrapado», relató nuestro reportero Jonathan Cárdenas en conversación con Román Lozinski.

Gil recibe atención médica de estabilización antes de ingresar a la ambulancia para su traslado a un centro de salud.

Unión Radio