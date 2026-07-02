Profesionales de la salud mental atenderán afectados por sismos en campamentos de Caracas y La Guaira

CARACAS.- El Ministerio de Educación Superior de Venezuela informó que garantizará la presencia de profesionales de la salud mental en campamentos instalados en Caracas y La Guaira para atender a damnificados del doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

En una publicación realizada a través de la cuenta oficial de redes sociales por parte de esta cartera ministerial, se detalló que es una respuesta a la solicitud de la presidenta, Delcy Rodríguez, quien pidió coordinar esfuerzos entre universidades, federaciones, ONG y organizaciones internacionales para atender traumas que hoy presentan las víctimas de la tragedia.

Sobre la información del encuentro encabezado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, destacaron que estos equipos multidisciplinarios se desplegarán este jueves en 13 campamentos del estado La Guaira, y que este viernes harán lo propio en la urbanización Los Palos Grandes, la más afectada de la ciudad de Caracas.

Nota de prensa