Metro de Los Teques reanudó sus operaciones

CARACAS.- El Metro de Los Teques reanudó este jueves sus operaciones en las cuatro estaciones que conforman el sistema, según informó la propia empresa a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Señaló que el horario se mantendrá como es habitual, comprendido de 5:20 am hasta las 11:30 pm.

El transporte subterráneo estuvo detenido los últimos días tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado miércoles y las réplicas posteriores que obligaron a realizar una inspección y evaluación de la infraestructura.

Recordemos que las cuatro estaciones del sistema son:

Independencia

Ayacucho

Ali Primera

Guaicaipuro

Unión Radio