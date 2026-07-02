Metro de Los Teques reanudó sus operaciones

CARACAS.- El Metro de Los Teques reanudó este jueves sus operaciones en las cuatro estaciones que conforman el sistema, según informó la propia empresa a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.
Señaló que el horario se mantendrá como es habitual, comprendido de 5:20 am hasta las 11:30 pm.
El transporte subterráneo estuvo detenido los últimos días tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado miércoles y las réplicas posteriores que obligaron a realizar una inspección y evaluación de la infraestructura.
Recordemos que las cuatro estaciones del sistema son:
- Independencia
- Ayacucho
- Ali Primera
- Guaicaipuro
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