domingo, junio 21, 2026
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De la Espriella votó en Barranquilla confiado en ganar la Presidencia

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Aberlardo De la Espriella votó en Barranquilla/EFE
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BARRANQUILLA.- El abogado Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, votó este domingo en la ciudad caribeña de Barranquilla confiado en que ganará la Presidencia de Colombia para suceder a Gustavo Petro.


De la Espriella, que lidera todas las encuestas de intención de voto, llegó a su puesto de votación, en el Colegio La Enseñanza, vestido con una camiseta de la selección colombiana de fútbol y acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y de una multitud que gritó «presidente, presidente», «Fuera Petro» y «Firme por la patria», el lema de su campaña.

EFE

Candidato a la Presidencia de Colombia el ultraderechista Abelardo de la Espriella posa con su familia a su llegada a votar en la segunda vuelta en Barranquilla/EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

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