De la Espriella llama a la unidad en Colombia

Bogotá.- El ultraderechista Abelardo de la Espriella llamó este domingo a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial.

Con el 99,99 % de las mesas informadas en el conteo preliminar por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) de Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La diferencia, de solo 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, es muy inferior a la que vaticinaban las encuestas y menos de la mitad de los más de 673.138 papeletas (2,84 %) con las que el ultraderechista ganó en primera vuelta.

«A partir de este momento terminan la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos», afirmó De la Espriella ante miles de seguidores congregados frente al monumento Ventana al Mundo de Barranquilla, donde dio su primer discurso tras recibir los resultados y reivindicó su victoria como el inicio de una nueva etapa para el país.

El abogado y empresario de 47 años aseguró que no habrá «vencedores ni vencidos» y prometió ejercer la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, como un símbolo de unidad nacional: «Seré el presidente de todos los colombianos».

«A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad», expresó De la Espriella.

Unión Radio / EFE