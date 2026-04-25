Cuba recibe un nuevo convoy internacional con ayuda humanitaria

LA HABANA.- Un nuevo convoy internacional de solidaridad se encuentra en Cuba para entregar un cargamento de ayuda humanitaria, el segundo en menos de un mes, informaron este viernes medios estatales.

Este grupo, integrado por activistas de Italia, Francia, Suiza, México y Estados Unidos, trajo donaciones de alimentos, insumos médicos, y materiales educativos para apoyar a la isla ante la profunda crisis que sufre, agravada en los últimos meses por el bloqueo petrolero de EE.UU.

Este convoy, organizado por la Agencia de Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICE), sigue a la visita del convoy Nuestra América, impulsado por movimientos de izquierda y activistas, que en marzo pasado llegó a La Habana con un cargamento de 30 toneladas de medicamentos, alimentos y paneles solares con el fin de poner el foco en la situación de la isla.

En un acto de recibimiento al convoy, el viceministro de Salud Pública Julio Guerra Izquierdo señaló que los envíos de ayuda han representado «un alivio importante para el sistema sanitario» de la isla, aunque «no cubren todas las necesidades».

En ese sentido, subrayó las afectaciones existentes en la atención al Programa Materno Infantil y en el acceso a medicamentos contra el cáncer.

La crisis económica y energética que arrastra Cuba se ha recrudecido desde enero a raíz del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU., una medida de presión calificada por la ONU como contraria al derecho internacional, sumada a las sanciones que ha mantenido sobre la isla durante décadas. EFE