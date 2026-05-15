¿Cuáles son los retos para lograr estabilidad cambiaria en Venezuela?

CARACAS.- El panorama económico venezolano está determinado, entre tantos factores, por la liquidez monetaria (cantidad de monedas y billetes que circulan dentro de la economía), que según datos del Banco Central de Venezuela creció un 90% en lo que va de año.

Al respecto, el economista Aldo Contreras, señaló que esta situación se debe a la poca oferta de divisas del principal banco del país, lo que se refleja en el tipo de cambio actual que se sitúa en los 515,18 bolívares hoy viernes 15 de mayo.

Mencionó que es posible una estabilidad cambiaria en un plazo de 90 días solo si se logra reducir el déficit fiscal del PIB, frenar la liquidez monetaria, tomar en cuenta al Fondo Monetario Internacional y la reinserción a un nuevo sistema financiero y económico con disciplina fiscal y monetaria.

Al consultarle sobre la reestructuración de la deuda externa durante la entrevista concedida al programa «A Tiempo» que transmite Unión Radio , Contreras resaltó que Venezuela además de la reestructuración necesita un refinanciamiento para volver a los mercados financieros internacionales.

«Poder emitir bonos de deuda que nos permitan pagar eso 190 mil millones de dólares que debemos aproximadamente y empezar a parecer una economía normal que se interconecta con el mundo y que tiene la posibilidad de financiarse», enfatizó.

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Mariangel García / Unión Radio