Continúan afectadas 30 familias por crecida del río Orinoco

CARACAS.- Un total de 30 familias se mantienen en refugios temporales en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, debido a que sus hogares fueron alcanzados por las aguas del río Orinoco.

El nivel máximo de agua ha sido de 52,19 m sobre el nivel del mar, 19 cm por encima de la cota de desborde, medida alcanzada hace cinco días.

Aunque las precipitaciones continúan, el agua ha bajado nueve centímetros, lo que ha permitido que algunas zonas anegadas vayan despejándose.

Los sectores afectados en la capital amazonense son Barrio África, Barrio Aguao, Barrio Táchira, Barrio Miranda, Calle Bermúdez y Barrio Cajigal.

Las 30 familias están reubicadas en la unidad educativa Táchira, en la antigua sede de la escuela Táchira, capilla Coromoto, preescolar Año Internaiconl del Niño y refugios solidarios.

Unión Radio