CARACAS.- El Congreso Internacional de Emprendimiento y el Venezuela Tech Week, se efectuará del 11 al 13 de mayo en Caracas y contará con invitados internacioales, inversionistas, bancos e instituiones públicas.

Ricardo Moreno, coordinador nacional del Movimiento Emprendedor Venezuela, explicó que la propuesta la Liga Mirandina de Emprendimiento es una experiencia que busca desarrollar las habilidades de los emprendedores y consolidar la permanencia de sus negocios.

Explicó que el 77% de los emprendedores no superan los primeros tres meses por falta de ingresos, la poca claridad sobre la cantidad de unidades que deben vender para generar utilidad y el desconocimiento de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial.

Ante esto, comentó que a principios de marzo, se llevó a cabo un encuentro entre el motor comunal y de emprendimiento en el estado Miranda, donde se realizó un despliegue en las más de 400 comunas que lo conforman para evaluar los distintos proyectos de cada emprendedor. «En las últimas tres consultas se han aprobado 188 proyectos productivos», señaló Moreno durante la entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio .

Debido a la participación activa de las comunidades se creó la mencionada Liga Mirandina de Emprendimiento: «A partir de la semana que viene estaremos conformando los equipos promotores municipales a través de una clínica de emprendimiento (…), sobre ventas, marketing, finanzas, inteligencia artificial», resaltó el coordinador para explicar el funcionamiento de dichas «clínicas».

Mencionó que con este plan se busca crear un club de emprendedores en cada comuna, los cuales posteriormente conformarán la Asociación Mirandina de Emprendimiento.

Mariangel García / Unión Radio