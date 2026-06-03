¿Cómo proteger la salud mental ante las constantes fallas eléctricas?

CARACAS.- En la actualidad fallas en los servicios públicos esenciales puede llegar a afectar la salud mental de los ciudadanos y es cuando suele presentarse la ansiedad. El psicólogo general, especialista en personalidad y terapia cognitivo conductual, Richard Pacheco, recomendó a los ciudadanos a «apelar al alma y el espíritu del buen venezolano» para llevar la situación de la mejor manera acompañado de sus familiares y seres queridos.

«Me gusta esta idea de Nietzsche (filósofo alemán) que decía ‘aquel que tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo’, entonces ese es el porqué: tu familia, tus amigos y tu país. Eso es el propósito que deberíamos seguir para empujar hacia adelante y el cómo es básicamente la voluntad que es el deseo de hacer las cosas bien a pesar de que sean difíciles, responsabilidad de hacer lo correcto siempre y decir lo correcto siempre y por último el trabajo duro que es, básicamente, trabajar constantemente en función de solucionar todos los inconvenientes».

En entrevista al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Pacheco habló de cómo explicarle las situaciones como la falta de servicio eléctrico a los más pequeños de la casa: «con mucha empatía, con mucho cariño y, nuevamente, validando qué podemos hacer con ellos».

Agregó que muchos inconvenientes que pueden surgir en los jóvenes es a través de las redes sociales, ya que muchos al ver el estilo de vida de otras personas pueden crear comparativas que llegan a ser «odiosas».

«Si yo veo que en otras latitudes, en otros países, en otros cosas, cosas maravillosas pasan o estos inconvenientes no pasan ¿por qué a mí sí? Entonces empiezas a sentir esa molestia e incomodidad que puede ser bastante frustrante».

Resaltó que la sociedad en sí debe tomarse un tiempo para desarrollar la creatividad, puesto que sin ella se dificulta salir adelante. «De alguna forma caes en esa desidia y cuando toda la población se siente así es muy difícil salir adelante porque no tenemos tiempo para la creatividad, para la creación y para el emprendimiento».

Unión Radio