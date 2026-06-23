Naiguatá se prepara para el repique de los tambore sen honor a San Juan Bautista

CARACAS.- En continuación de una tradición que tiene más de 400 años de historia, el pueblo de Naiguatá, en el Litoral Central, se prepara para el repique de los tambores en honor a San Juan Bautista.

El sonido del tambor es un tributo vivo que los sanjuaneros calfican como una conexión que late en el corazón de cada uno de los devotos.

La celebracón comienza la noche del 23 y se extiende hasta el 25. Su custodio, Félix Eduardo Corro, asegura que tiene 69 años cumpliendo la tradición de cuidar «al niño» como le dice, pasearlo por el pueblo y llevarlo a misa.

“Pegando las campanas, ahí están los tambores en la plaza tocando, y al rato se vienen para acá directo y aquí, hasta la hora que sea”, explicó Corro sobre el itinerario de la celebración.

Un elemento distinttivo del homenaje a Naiguatá es que San Juan no pertenece a la Iglesia, sino a una familia. La imagen de San Juan niño tallada en madera de cedro y traída desde España desde hace más de 150 años, está bajo el resguardo de la familia Corro desde 1854, cuando la negra Eloína Corro salvó la figura durante los saqueos de la Guerra Federal.

«Esto no es cofradía, no es fundación, es herencia. En La Guaira hay 32 cofradías de tambor, en todo el estado La Guaira y de paso es el número uno de la Unesco, como patrimonio inmaterial de la humandiad», resaltó Corro.

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