Protección Civil Táchira detectó más de mil puntos de alto riesgo por lluvias

CARACAS.- Las ondas tropicales siguen afectando al estado Táchira, el cielo constantemente gris y lluvias causan algunas crecidas de afluentes en cinco municipios de esta entidad, donde Protección Civil detectó 1.000 puntos de alto riesgo.

«La onda tropical número 17 deja algunos vestigios o nubosidades en el eje andino donde, producto de las nubosidades que ingresan desde el norte de Colombia, ha generado estas precipitaciones. Algunos incrementos de caudales súbitos, sin salir de su cauce, el río Torbes, algunas quebradas propias de la ciudad de San Cristóbal como La Chivata en el municpio Cárdenas, y en la parte alta de la montaña, como es el río Grita, están en un momento de observación por parte de nuestros funcionarios», detalló el director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal.

Precisó que deslizamientos de material vegetal y granular ha caído sobre la vía que comunica al estado Táchira con el estado Barinas, situación que ya ha sido abordada por efectivos de las diferentes alcaldías correspondientes.

«Tenemos el municipio José María Vargas, el municpio Andrés Bello, municipio Cárdenas, municipio San Cristóbal y municpio Torbes. Tenemos hasta el momento más de 1.400 puntos de riesgo en todos los municpios del estado Táchira», destacó el funcionario.

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