Top Women Network busca concertar alianzas para el impulso económico del país

CARACAS.- La organizadora de Top Women Network, Angie Chacón, anunció la reunión con 50 líderes empresariales venezolanas orientada a sellar alianzas B2B (negocio a negocio, por sus siglas en inglés) de alto impacto en Caracas y en un futuro ampliar alianzas de negocios internacionales.

«Hay una gran cantidad de mujeres que integran esta comunidad donde se ha creado una energía muy bonita, todo se ha dado de manera muy fluida y nos estamos abriendo a espacios internacionales (…). Es una comunidad que invita a todas aquellas líderes empresariales que se quieran sumar a nosotras, que quieran apostar y proveer sus servicios a esta Venezuela que se avecina».

Entre los aliados están: Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Avecintel, Cavecol, centros comerciales, industria petrolera, área de construcción, Valcro Colorados, área farmacéutica, entre otras, puntualizó Chacón.

Para una entrevista del programa A Tiempo de Unión Radio , la organizadora aclaró que cuentan con la preparación y que «la idea era engranarnos» para «lograr que nos vieran» como empresas capacitadas de experiencia en Venezuela y con potencial para recibir inversiones extranjeras.

«Es una comunidad muy bonita que se está conformando y a la cual le estamos dando forma para lograr esos objetivos que es realmente hacer negocios», subrayó.

El evento se efectuará este jueves a las 5:00 de la tarde en Colorados Valcro.

Unión Radio