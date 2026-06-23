Carabobo quiere proyectarse como un atractivo turístico para venezolanos y extranjeros

CARACAS.- El recién nombrado presidente de la Cámara de Turismo del estado Carabobo, Argenis Sánchez, destacó que la entidad sueña con establecerse como un destino turístico atractivo tanto para los venezolanos como para los viajeros que llegan al país.

El directivo señaló que, más allá de un estado industrial, la Cámara busca que Carabobo se visibilice como un destino que aporte al crecimiento económico de la región.

Y para ello, están realizando «desarrollos turísticos» que les permitirán captar la atención de más turistas para aumentar las cifras actuales, que indican que reciben entre 500 y 600 visitantes a la semana «que llegan por negocios, trabajos o intercambios comerciales».

Por otra parte, las autoridades de Conseturismo aseguraron que la conectividad se ha reactivado en la región, así como en el resto del país.

En este sentido, la presidenta del organismo, Vicky Herrera de Díaz, subrayó «la posibilidad de activación de los vuelos desde los aeropuertos del interior del país», que algo muy importante porque «permite conectar el interior del país con otros destinos como Panamá, Bogotá, EEUU».

Asimismo, reafirmó que veremos un segundo semestre del 2026, en el que se incorporen los vuelos provenientes de Catar, AeroMéxico, United y otros vuelos adicionales para Colombia.

Unión Radio