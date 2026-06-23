Delcy Rodríguez: Cepal proyecta crecimiento de 6,5 % para 2026

CARACAS.- La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, reiteró este martes que hay un crecimiento del «consumo real» de 28 % frente al año pasado; detalló que el sector del retail genera más de 644 mil empleos directos en el país.

«Ya la Cepal proyecta un cremiento del 6,5 % para este año. Nosotros venimos recuperándonos de lo que fue el primer trimestre donde el crecimiento fue de 2,1 %… Son políticas públicas que venimos avanzando», dijo.

Las declaraciones se produjeron durante la inauguración del Congreso Mundial del Retailers 2026 en la que la mandataria participó telemáticamente. La cita reúne a delegaciones de más de seis países de la región y apunta a consolidar el crecimiento económico nacional.

La mandataria encargada apuntó que hay «abastecimiento pleno en el país» y destacó que 90 % de los productos puestos en anaqueles son de producción nacional.

Unión Radio