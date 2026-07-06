Comercios en Lara reportan abastecimiento total para los consumidores

CARACAS.- Los diversos comercios en el estado Lara aseguraron tener un completo abastecimiento de productos y servicios para todos los consumidores, según informó la Cámara de Comercio de la entidad.

Simón Salas, presidente del organismo, precisó que esto es resultado de una planificación que los agremiados han venido realizando desde el 2020 y por esa razón se logró responder sin inconvenientes a las numerosas compras realizadas por los ciudadanos en los últimos días para colaborar con los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Muchos se asustaron y pensaron que pudiesen dejar los anaqueles vacíos, pero la distribución sí las estamos garantizando a nivel de no solo el estado Lara sino en todos los estados», destacó Salas en declaraciones tomadas por el equipo de Unión Radio

También valoró los descuentos ofrecidos por los comercios ante la situación de emergencia, momentos en los que señaló que la solidaridad debe prevalecer ante todo.

Unión Radio