Iberia retomará el #9Jul vuelos regulares con Venezuela tras terremotos

MADRID.- La aerolínea española Iberia retomará el próximo 9 de julio sus vuelos regulares entre España y Venezuela, suspendidos desde el pasado 26 de junio como consecuencia de los terremotos registrados en el país suramericano, según informó este lunes la compañía.

Iberia operará dos vuelos semanales entre Madrid y el aeropuerto Internacional de Valencia (Venezuela), con salidas los jueves y domingos.

Los vuelos de regreso a Madrid realizarán una escala técnica en Santo Domingo.

Los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela obligaron a cerrar temporalmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, por los daños que sufrieron sus instalaciones.

EFE