Colombianos acudirán a las urnas el #31May para elegir al sucesor de Petro

CARACAS.-El próximo 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, en una elecciones que llegan en medio de una fuerte polarización y de la violencia política marcada por el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025.

Al menos 14 aspirantes a la Casa de Nariño inscribieron su candidatura, entre ellos, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Claudia López, Abelardo de la Espriella, quienes son los más destacados entre los electores.

Los colombianos que residen en otras naciones comenzará a ejercer su derecho al voto el 25 de mayo, una semana antes del evento comicial en Colombia.

De acuerdo al reglamento electoral del vecino país, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta el próximo 21 de junio, en la que competirán los dos aspirantes que hayan obtenido la mayor cantidad de votos.

El ganador de las elecciones se impondrá la banda presidencial y comenzará a ejercer sus funciones a partir del 7 de agosto de 2026 y durante los próximo cuatro años consecutivos.

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