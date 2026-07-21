Autoridades de Mérida activan monitoreo ante crecida de los ríos por las lluvias

CARACAS.- Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en el estado Mérida mantienen en alerta a las autoridades, en zonas como el Páramo monitorean ríos y ejecutan labores de despeje por pequeños deslizamientos en las vías.

«En las zonas del páramo tuvimos aumento del caudal del río Chama, río Motatán y Santo Domingo, dentro del margen de seguridad arrastró bastantes sedimentos que venieron con fuerza; el cual alertó a las comunidades. La gestión de riesgo de una vez activó el plan para darle la atención (…) tenemos bastante afectación y el pasó está engorroso hacia Barinas, producto del desbordamiento y la falla de borde», manifestó el director de Protección Civil (PC) en la entidad, Luis Lobo.

Unión Radio