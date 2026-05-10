Colegio de Médicos de Nueva Esparta exige reactivación de quirófanos en el Hospital Luis Ortega

CARACAS.- El gremio médico de Nueva Esparta exigió la reactivación de quirófanos en el Hospital Luis Ortega para mitigar contratiempos clínicos de pacientes por largas esperas.

Únicamente tres de 12 quirófanos se encuentran operativos. José Antonio Narváez, presidente del Colegio de Médicos de Nueva Esparta, destacó que si bien el gobierno central ha realizado trabajos de mejoras estructurales en el principal centro asistencial de la isla, los mismos son insuficientes puesto que los pacientes corren riesgos debido a la larga espera para ser intervenidos.

«Hay un solo quirófano para atender electivas de todas estas áreas quirúrgicas«, aseveró.

Agregó que aquellos pacientes que necesiten intervenciones quirúrgicas urgentes deben esperar a que los niveles de dolor bajen para que el caso pueda ser tomado por emergencias y posteriormente ser operados.

Asimismo, el presidente del gremio médico insular alertó que debido a la baja remuneración que recibe el personal médico, comienza a notarse la migración al sector privado de la medicina.

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