Cojedes apuesta por la promoción de la literatura y poesía

CARACAS.- El talento joven se evidenció en la ceremonia de premiación del concurso estudiantil de poesía Francisco Javier Frías Vilera en una jornada literaria que movilizó a siete instituciones educativas del estado Cojedes.

Sara Medina, una de las encargadas del concurso, indicó que el evento «contó con la participación de 24 jóvenes proveniente de siete liceos del municipio».

La iniciativa buscó fomentar el hábito de la escritura en unos participantes que demostraron sensibilidad y dominio de la palabra enfrentándose a la difícil tarea de plasmar sus visiones del mundo bajo la sombra inspiradora del maestro homenajeado.

Medina también explicó que hubo «un jurado calificador que evaluó los trabajos de estos muchachos y dio un veredicto de 1er, 2do y 3er lugar con cuatro menciones honoríficas».

Con la entrega de los reconocimientos, la comunidad educativa y cultural de San Carlos reafirmó su compromiso con la promoción de las artes, asegurando que la pluma de Francisco Javier Frías siga escribiendo el futuro a través de las nuevas generaciones.

Unión Radio