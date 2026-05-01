Casos de patologías respiratorias a nivel infantil se intensificaron en Aragua

CARACAS.- Especialistas en pediatría y neumonía alertaron sobre el incremento de casos de afecciones respiratorias infantiles en el estado Aragua durante el primer trimestre del año.

Norys Contreras, neumonóloga pediatra, informó que el aumento de casos se debe a factores como los virus estacionales, entre los que destacan el virus sincitial respiratorio, la influenza y el rinovirus.

«Esto se suma a los cambios climáticos los cuales también son muy frecuentes durante este primer trimestre del año«, apuntó.

Los cuadros de mayor vulnerabilidad son los menores de cinco años y en edad lactante, cuyo sistema inmunológico se mantiene en desarrollo. Contreras subrayó la importancia de un sistema de inmunización completo y revisión médica constante ante cualquier síntoma.

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