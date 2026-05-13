Casi 2 mil confinados en crucero en Francia tras muerte por brote gastrointestinal

PARÍS.-Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo de un crucero en Burdeos (suroeste) tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis, informaron fuentes sanitarias francesas a la prensa local.

El crucero, que llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia), informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años, según el diario regional Sudouest.

Al menos unas 50 personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.

Las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

EFE