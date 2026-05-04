Carabobo activó protocolo de protección en la Autopista Regional del Centro

CARACAS.- El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que fue activado el protocolo de protección para vehículos particulares y de transporte público que fueron impactados por piedras lanzadas por delincuentes en las adyacencias del peaje de Guacara.

Destacó que las medidas fueron tomadas tras la difusión de videos en redes sociales donde se mostraban dichos actos. «Les informo que fueron apresadas las personas que estuvieron al frente de eso, pudimos dar con ellos, desafortunadamente las tres personas que se aprehendieron son menores de edad«, aseveró.

Afirmó que cualquiera que realice los actos mencionados será sancionado. «Lo que si no vamos a permitir es que se afecte la tranquilidad de los conductores de la regional del centro«, finalizó.

Unión Radio