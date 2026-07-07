OPSU suspende atención presencial tras sufrir daños en su infraestructura

CARACAS.- El ministerio de Educación Universitaria informó que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) suspende temporalmente la prestación de servicios presenciales tras sufrir daños en la infraestructura provocados por los terremotos.

De igual forma, añadió que las actividades de consulta se podrán efectuar a través de la página web de la OPSU.

«En cuanto se culminen las adecuaciones correspondientes, se retomarán las actividades presenciales», señaló el comunicado del ministerio.

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