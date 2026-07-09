Cámara Inmobiliaria de Aragua reporta mayor demanda de alquileres

CARACAS.- La Cámara Inmobiliaria del estado Aragua informó que ha crecido la demanda de los alquileres en la entidad y que mantiene una evaluación permanente del comportamiento del sector con el objetivo de ofrecer datos fiables y oportunos a la colectividad.

El presidente del gremio, Walter González, destacó que monitorean constantemente ante la falta de estadísticas para atender todas las solicitudes.

«Ha aumentado la demanda de alquileres tanto de locales comerciales como de viviendas unifamiliares», precisó González quien además pidió a las autoridades del Estado la reforma de la Ley de Arrendamientos a fin de garantizar la propiedad de los usuarios.

Unión Radio