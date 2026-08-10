Defensoría del Pueblo dictará Diplomado en Derechos Humanos a bachilleres del Sepinami en Los Teques

CARACAS.- Durante la graduación de la VII promoción de bachilleres del Servicio Autónomo de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente (Sepinami), en Los Teques, estado Miranda, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, ofreció el Diplomado en Derechos Humanos y Convivencia Pacífica para quienes deseen continuar con su formación.

“Al recibir esta invitación recordé los actos de grado a los que he asistido en mi experiencia como docente y directora de la Escuela de Derecho de la UCV y comencé a revisar si había alguna experiencia similar y no son muchas en el mundo ni en Venezuela. Ustedes no están en sus casas ni están en donde quieren estar y aun así han decidido graduarse de bachiller. Qué maravilla”, dijo.

También destacó que “esto tiene que convertirse en algo más; por ello, me comprometo a ofrecerles, a quienes quieran continuar formándose, un Diplomado en Derechos Humanos y Convivencia Pacífica desde la escuela de de la Defensoría del Pueblo”.

“Queremos que haya una relación entre ese conocimiento y el bienestar de otras personas, que ustedes continúen formándose y sean referentes, promotores de cómo se puede convivir pacíficamente y cómo se pueden resolver los problemas mediante el diálogo, la conciliación y la mediación», precisó la máxima autoridad defensorial.

En este sentido, González Lobato invitó a todas las autoridades presentes a que trabajen conjuntamente en este proyecto de formación sobre derechos humanos y convivencia pacífica.

El Servicio Autónomo de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente (Sepinami), es una entidad de atención, adscrita a la gobernación de Miranda, que asiste a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal.

NP/ Unión Radio