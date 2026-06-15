Cabello asegura que «ninguna Ley de Amnistía puede ser eterna»

CARACAS.-El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, indicó en la rueda de prensa de la tolda roja que la actual Ley de Amnistía es un gran avance e insistió que hay instrumentos de ley que tienen período específico y no puede durar para siempre.

«Ninguna Ley de Amnistía puede ser eterna, fue un gran paso que se dio, hay leyes de amnistía que están acotadas, inclusive en términos y en nombres, nunca ampara delitos por venir, nunca ampara delitos que vayan a ocurrir, esa no existe», apuntó.

Cabello reiteró que no se pueden amparar delitos como delicados.

«Ninguna Ley de Amnistía ampara violaciones, asesinatos, narcotráfico, eso es terrible, lavado de dinero, eso tiene otra connotación», añadió.

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