Borrell quiere que UE evalúe en noviembre si Israel cumple DDHH del acuerdo de asociación

LUXEMBURGO.- El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quiere que los ministros de Exteriores de la Unión Europea discutan en noviembre la petición de España e Irlanda de evaluar si el Gobierno israelí está respetando los derechos humanos en los que se basa el acuerdo de asociación con Israel.

Cinco meses después de que la UE acordase convocar el Consejo de Asociación con Israel, la reunión no se ha celebrado aún porque Bruselas y el Gobierno hebreo no han acordaron una fecha y porque los Veintisiete no han llegado a un consenso sobre los temas concretos a tratar en el encuentro, dada la división que genera el conflicto de Oriente Medio.

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, tampoco ha respondido todavía a la carta que en febrero le enviaron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ex primer ministro irlandés Leo Varadkar, en la que le pedían que evaluase el respeto de Israel a los derechos humanos en Gaza y que suspendiese el acuerdo con Israel si fuera necesario.

«Si tenemos que esperar a que se celebre el Consejo de Asociación, me temo que no habrá una respuesta a la petición de España e Irlanda», dijo Borrell en la rueda de prensa posterior a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebraron hoy en Luxemburgo.

Ante esta situación, hoy propuso a los ministros que en noviembre «asuman su responsabilidad y traten de dar una respuesta a la petición» de Madrid y Dublín, que «evalúen la situación, que la discutan y decidan qué hay que hacer».

EFE