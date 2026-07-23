Terremotos en La Guaira: periodismo con empatía, responsabilidad y profesionalismo

CARACAS.-A un día de cumplirse el primer mes de los trágicos terremotos de 7,2 y 7,5 que estremecieron a Venezuela y que dejaron a miles de familias en La Guaira bajo los escombros, periodistas cuentan cómo cumplieron su labor sin perder la empatía por las víctimas ni volverse protagonistas del suceso que marcó la historia del país.

Esteninf Olivarez comentó que pese a que ningún periodista estaba preparado para cubrir el doble sismo, la misma cobertura de la tragedia evidenció que «hoy más que nunca nuestro oficio se debe a la gente».

«No podemos dejar de ser humanos porque ciertamente no lograríamos hacer de buena manera este oficio, lo que si tenemos es que tener cuidado con convertirnos en protagonistas, nosotros no somos protagonistas de este dolor, ni de esta tragedia, somos el vehículo para que la gente se comunique», expresó.

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Luis Miguel Núñez cuenta el 24 de junio bajó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía sin conocer la magnitud de la tragedia que había ocurrido en la entidad costera y al regresar a Caracas, pasadas las 07:30 de la noche, entendió que «había demasiada incertidumbre» y que su labor era informar para disminuir esos niveles.

Afirmó que aunque intentó poner una barrera entre su oficio y la parte humana para no mezclar los sentimientos, habían testimonios de los sobrevivientes que duelen y marcan.

Núñez comentó que el profesionalismo del periodismo venezolano los llevó a aprender «sobre la marcha para poder reportar de manera más eficiente ahí mismo, en el lugar» porque no había más tiempo. «El periodismo tomó mucho valor con el trabajo de campo», afirmó.

Terremoto Venezuela/EFE

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Jonathan Cárdenas remarcó la responsabilidad que se debe tener al momento de informar y ser cuidado con lo que se dice para no generar más incertidumbre o falsas expectativas entre los sobrevivientes en medio de su dolor.

Pese a que no existe palabra alguna que pueda dar consuelo a las familias enlutadas por la tragedia, destacó la importancia de escuchar a quienes la vivieron, y que hoy, 29 días después del terremoto, la sienten como aquel 24 de junio.

«Entendí también un rol importante que teníamos como periodistas en medio de esta cobertura, además de informar y llevar certeza, acompañar también es importante«, dijo.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio