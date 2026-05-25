Avavit reporta avances en las reservación de boletos para la temporada vacacional

CARACAS.- La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, informó este lunes que la reservaciones de boletos para la venidera temporada de vacaciones va «bastante avanzada», aunque remarcó que falta «mucho camino por recorrer» para alcanzar los niveles de conexiones que tenían en años anteriores.

«Siguen existiendo reservaciones, se siguen dando, incluso con la misma dinámica de tarifas que muchas veces es elevada», dijo.

Herrera comentó que muchos de los boletos han mantenido sus costos. «Hemos visto tarifas competitivas dentro de lo que todavía podría ser el entender el mercado que tenemos», agregó.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, comentó que espera que el sector turístico se pueda organizar y prestar opciones ante la celebración del Mundial de Fútbol.

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La tambien presidenta del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), pidió que el sector sea incluído en las mesas de «trabajo y de diálogo» para que puedan «participar y ser escuchados» sobre lo que puedan aportar para la construcción de soluciones para la situación eléctrica e impositiva del país.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio