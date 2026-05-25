‘Mérida Te Enamora’ busca promover atractivos para generar identidad turística

CARACAS.- El director de Turismo de la ciudad de Mérida, Juan Carlos Pérez, indicó que el nuevo proyecto ‘Mérida Te Enamora’ tiene como objetivo crear y desarrollar un atractivo en la capital de la entidad para contar con una identidad turística sin igual.

«El plan es de generar una marca de identidad turística en el municipio Libertador que vaya a fortalecer a Mérida como destino turístico a la capital. Esto surge de encuestas de prestadores de servicios, pero sobre todo del turista que nos decían ¿cómo los enganchamos para venir a Mérida? y entre esas tertulias salían propuestas y de ahí salió ‘Mérida Te Enamora».

Asimismo, Pérez dijo que el proyecto también busca el impulso de la gastronomía merideña.

Recalcó en el programa Al Instante con Esther Quiaro que muchos de los visitantes de diversos estados y países que arriban a la entidad andina aseguran que «hay algo en Mérida, no sé que es, pero te enamora. No dicho por nosotros sino por el que viene».

Entre los foráneos de otras naciones, Pérez mencionó que se han recibido desde México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, incluso de África.

Los atractivos turísticos que mayor relevancia ofrece el estado son el Sistema Teleférico Mukumbarí, el Parque Nacional Sierra Nevada, el Jardín Botánico y el Parque Zoológico Chorros de Milla.

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