Venezuela logró una mención honorífica en la Olimpiada Internacional Abierta de Biología

CARACAS.-La viceministra para la comunicación de la ciencia para la producción del ministerio de la Ciencia y Tecnología, Danmarys Hernández, afirmó que la delegación venezolana conformada por cinco jovenes de Caracas, Miranda, Yaracuy, Falcón logró una mención honorífica en la Olimpiada Internacional Abierta de Biología 2026 que se realizó en Rusia.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, comentó que esta primera participación de Venezuela brinda una experiencia para «trazar el camino hacia las próximas olimpiadas en las áreas de las biología y la ciencia para la vida aquí también en nuestro país».

«Es un honor el intercambio cultural y lo que pudimos dar de nosotros en todo el esfuerzo y dedicación de estos jovenes que se prepararon con mucha premura. Fue una extraordinaria oportunidad, pero insistimos comienza el camino de esta participación», dijo.

Aunque la delegación venezolana no se alzó con las medallas, tuvieron un desempeño «muy bueno», que permitió alcanzar la mención honorífica por parte de Gabriela Montilla, estudiante de la Universidad Nacional de la Ciencia en Nanotecnología. «También logró un alto desempeño donde casi nos traemos nuestras medallas, pero es primera vez que participamos en una competencia de muy alto nivel», agregó.

La funcionaria remarcó que el nivel de exigencia en la competencia es de nivel universitario y que la delegación venezolana mantuvo el promedio de otros países.

El equipo criollo estuvo representado por Gabriela Montilla de 18 años; Angelica Ferrer (17); Yeviángel Sánchez (16); Luis Bermúdez (16) y Matheo Marín (14).

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio