Pasaje urbano a Bs 140 indexado al dólar desde el 1º de junio

CARACAS.- El Órgano Superior de Transporte, junto con el gremio de transportistas y el Ejecutivo Nacional, aprobó un nuevo esquema de pasaje urbano anclado al dólar oficial que entrará en vigencia el 1º de junio de 2026

La tarifa del transporte urbano quedó establecida formalmente en $0,25 en todo el país y en el primer mes de aplicación (junio), el pasaje arrancará en Bs 140, sustituyendo el monto de Bs. 100 fijado el pasado marzo.

Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano y directivo del Comando Intergremial del Transporte, explicó que la indexación del precio del pasaje urbano servirá de base para los ajustes que se ejecuten consecutivamente los primeros días de cada mes (incluyendo el 1 de julio).

Relató que el pasado miércoles la presidenta (e), Delcy Rodríguez, se reunió con representantes del sector transporte y “al día siguiente, en reunión con el Ministerio de Transporte, con la ministra Jackqueline Faría, se nos informó que “se había decidido por fin anclar la tarifa al dólar con la condición de que esta tarifa se va a actualizar el primer día de cada mes, lo que implica que la tarifa en bolívares dura todo el mes”.

Explicó, en el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, que “calculamos que, en ese momento 25%, 0.25 centavos de dólar, va a dar aproximadamente Bs 140, tarifa que va a durar hasta el primero de julio cuando se vuelve a actualizar”.

Detalló que la actualización se hará el primer día de cada mes a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. “Esto viene a solucionar un problema de estar discutiendo tarifas todos los meses, porque como estaba anclada al bolívar se devaluaba”.

Aclaró que aunque haya una depreciación brusca durante ese mes “el acuerdo lo deben respetar ambas partes”.

“Si llegara a suceder, que esperemos que no, un evento de esa naturaleza, pues esperamos los días que tengamos que esperar, hasta discutirlo de nuevo”, enfatizó.

En cuanto a estudiantes y la tercera edad, señaló que “la Presidenta nos anunció que el Ejecutivo iba a estudiar una compensación para los sectores más vulnerables, para poder ir a esa eliminación del subsidio del combustible, pero también para garantizar que el usuario tenga la capacidad de pago”.

“Nosotros siempre hemos pedido un bono de transporte para los trabajadores y los hemos apoyado en eso, lo que pasa es que los trabajadores tienen sus sindicatos, sus organizaciones gremiales que son los llamados a exigir y a luchar por una reivindicación que le pertenece a los trabajadores”, detalló.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio